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12.03.2020 14:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА пустит на матчи "Уфой" и "Зенитом" только владельцев абонементов

Текст: Илья Соболев

На матчи футбольной Премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Уфа" и ЦСКА - "Зенит" смогут попасть только владельцы абонементов на посещение домашних игр армейцев. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек до 10 апреля. В заявлении РПЛ уточняется, что на матчи, запланированные в указанные сроки, "будут допущены до пяти тысяч человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры". Определение порядка допуска при этом возлагается непосредственно на клубы.

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ЦСКА принял решение допустить на ближайшие матчи только владельцев абонементов. И то не всех.

"Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой - в нечетные. Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С", - говорится в заявлении армейского клуба.

Матч ЦСКА - "Уфа" пройдет 15 марта, ЦСКА - "Зенит" - 22 марта.

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