Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Центральному федеральному округу на 13-15 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В частности, из-за перемещения глубокого циклона в ЦФО 13 марта ожидается сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 15-20 м/с, а в северной половине округа местами до 25 м/с.

На следующий день, в субботу 14 марта прогнозируется резкое падение температуры воздуха до минусовых значений. Столбики термометров во второй половине дня с 1…7 градусов выше ноля опустятся до 1…6 градусов мороза. Также на протяжении дня может идти дождь, переходящий в снег, а вечером появится гололед.

В ночь на 15 марта понижение температуры продолжится, подморозит уже до минус 4…10 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов мороза, при этом сохранится сильный ветер, возможна метель. В северной части ЦФО ляжет снег толщиной от 3 до 10 сантиметров.

Напомним, в Москве городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого в пятницу сильного ветра. Также предупреждение на эту тему выпустило подмосковное управление МЧС.