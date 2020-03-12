Коммунальные службы Москвы переходят на усиленный режим работы из-за ветра

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра до 24 м/с. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19-24 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Резервные мощности переведены в режим повышенной готовности, во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Департаменту образования дана рекомендация о недопущении прогулок детей школьного и дошкольного возраста во время непогоды.

Глава комплекса городского хозяйства просит жителей и гостей столицы быть внимательнее: по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить гулять в парки и не укрываться под деревьями. Находясь на улице, быть осторожнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.