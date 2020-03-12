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12.03.2020 18:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили версию о смерти 13-летней девочки в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в управлении СК по Тамбовской области.

Напомним, правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное по факту исчезновения школьницы в селе Бокино. Вечером 7 марта девочка ушла на дискотеку и домой не вернулась. Через два дня был задержан 35-летний житель соседнего Котовска - он рассказал, что сбил ребенка автомобилем и, решив, что девочка погибла, бросил тело в воду.

Фото: СУ СКР по Ивановской области
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Два дня водолазы искали пропавшую в реке, но вечером 11 марта ее тело было найдено в совсем другом месте - в лесу у Котовска.

- Эксперты обнаружили у потерпевшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки на лице. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. Характер и локализация повреждений на теле жертвы не подтверждают версию подозреваемого о ДТП, - рассказала представитель управления СК Елена Кярсна.

По решению суда подозреваемый помещен под стражу. По делу назначен ряд экспертиз: биологические, генетические, трасологические, судебно-медицинская, комплексная психолого-психиатрическая. Проводятся и другие следственные мероприятия, направленные на установление истинной картины гибели школьницы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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