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12.03.2020 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию РФ

Текст: Яна Шамаева

Госсовет Удмуртии поддержал поправки, предлагаемы внести в Конституцию России. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 0, шестеро решили воздержаться.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- Мы сейчас находимся на очень важном историческом рубеже. Те изменения, которые предлагается внести в Конституцию, носят, с одной стороны, социальный характер, защищают интересы всех жителей России, с другой стороны - устанавливают дополнительные обязательства для органов власти всех уровней. Лично для меня - это исторический момент, - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также поделился воспоминаниями, когда в 1993 году, при принятии текущей версии Конституции, и будучи курсантом высшего военного училища, у него не было понимания, какое будущее ждет страну.

- Мне бы очень не хотелось, чтобы мои дети и граждане, живущие в России, вернулись в это смутное время, поэтому я считаю, крайне важно, что каждый гражданин России, может повлиять своим выбором на будущее нашей страны, - добавил Бречалов.

В свою очередь, руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова рассказала, что фракция единогласно поддержала вносимые изменения, так как они, главным образом, носят социально направленный характер.

- Уделяется особый акцент на культуру нашей многонациональной России. Особое внимание не только патриотическому воспитанию, но и в целом молодежной политике - мы этого очень ждали. Замечательно, что сегодня мы говорим о том, что система здравоохранения и образования вводится под особый контроль. Мы говорим об общечеловеческих ценностях, сохранении традиционных семейных ценностей, - прокомментировала Дербилова.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Изменения в Конституцию РФ

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