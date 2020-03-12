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12.03.2020,  
10:17
Текст:  Олег Корякин (Казань)

В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20

Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20.
Фото: OverG/Wikimedia.org
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ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь. В нем можно увидеть истребители пятого поколения Chengdu J-20, а также Су-35С и J-15. Все эти самолеты помимо службы Поднебесной, можно сказать, объединяют родственные связи.

В свое время КНР приобрела у России Су-27, и он оказал огромное влияние на военный авиапром страны.

Палубный истребитель J-15 является китайской модификацией российского Су-30МКК. А гордость ВВС Китая Chengdu J-20 позаимствовал двигатель у Су-35С - АЛ-41Ф-1C с форсажной камерой и всеракурсным управляемым вектором тяги. Он придает самолету сверхманевренность.

Напомним, Китай стал первым зарубежным покупателем истребителей Су-35С поколения "4++". В 2015 году он приобрел у России 24 самолета.

Как писали китайские СМИ, вскоре после этого у прототипа J-20 появились новые двигатели. Мощности прежнего (копии советского АЛ-31Ф с Су-27) было недостаточно.

В результате J-20 значительно увеличил свои боевые возможности.

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