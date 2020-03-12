В Самаре вербовщика "ИГ" приговорили к девяти годам лишения свободы

В Самаре суд приговорил гражданина Республики Кыргызстан Тынчтыкбека Жолболдуева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в вербовке в террористическую организацию.

Суд установил, что в 2017 году Жолболдуев принял идеологию запрещенной на территории РФ террористической группировке "Исламское государство". Поэтому он стал размещать в интернете информацию, в которой по заключению лингвистической судебной экспертизы содержатся психолингвистические признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

Кроме того с 2017 года по 2018 год он завербовал жительницу Самары 1987 года рождения в террористическую группировку.