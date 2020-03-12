В Саратове на теплотрассу упал башенный кран

В Саратове на стройплощадке на улице Блинова упал башенный кран.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, кран в это время не работал, пострадавших, к счастью, нет.

При падении подъемный кран рухнул прямо на проходящую рядом наземную теплотрассу. По словам пресс-секретаря филиала компании "Т Плюс" Ольги Владович, теплотрасса получила повреждения, однако отключать тепловые сети пока не стали.

- Насколько повреждения серьезные, станет понятно, после того как башенный кран уберут, - сообщила представитель компании.