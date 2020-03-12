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12.03.2020 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане из-за коронавируса перенесут спортивные мероприятия

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане во избежание распространения коронавируса будут перенесены массовые спортивные мероприятия. А некоторые турниры пройдут без зрителей.

Об этом "РГ" сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Особый режим будет действовать в марте и апреле.

Фото: YAFP
В Казахстане из-за коронавируса отменены публичные мероприятия

Она уточнила, что сроки особо значимых спортивных турниров могут сдвинуть на другое время. А домашние матчи проведут без зрителей. Впрочем, все эти моменты будут обговариваться индивидуально с руководством спортивных федераций.

Что касается культурных мероприятий, то поскольку они не такие массовые, здесь зрители смогут присутствовать. Однако на различных международных фестивалях могут ограничить число зарубежных участников.

Общество Здоровье Спорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Распространение коронавируса COVID-19

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