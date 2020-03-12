В Татарстане из-за коронавируса перенесут спортивные мероприятия

В Татарстане во избежание распространения коронавируса будут перенесены массовые спортивные мероприятия. А некоторые турниры пройдут без зрителей.

Об этом "РГ" сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Особый режим будет действовать в марте и апреле.

Она уточнила, что сроки особо значимых спортивных турниров могут сдвинуть на другое время. А домашние матчи проведут без зрителей. Впрочем, все эти моменты будут обговариваться индивидуально с руководством спортивных федераций.

Что касается культурных мероприятий, то поскольку они не такие массовые, здесь зрители смогут присутствовать. Однако на различных международных фестивалях могут ограничить число зарубежных участников.