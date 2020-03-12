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12.03.2020 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты Иркутской области поддержали поправки в Конституцию

Текст: Екатерина Дементьева

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержали поправки в Конституцию РФ на внеочередной сессии 12 марта.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В начале сессии депутатов ознакомили с положениями закона, принятого Государственной думой и вынесенного на всенародное голосование. Заместитель руководителя аппарата Заксобрания Иркутской области Алексей Петров ответил на вопросы парламентариев.

Голосование проводилось в тайном режиме. За проголосовали 27 депутатов из 38 присутствовавших. Трое - против. Воздержались восемь человек.

Председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол, комментируя итоги голосования, отметил, что поправки серьезные и направлены на обеспечение социальных гарантий граждан Российской Федерации.

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