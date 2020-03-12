Депутаты Иркутской области поддержали поправки в Конституцию

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержали поправки в Конституцию РФ на внеочередной сессии 12 марта.

В начале сессии депутатов ознакомили с положениями закона, принятого Государственной думой и вынесенного на всенародное голосование. Заместитель руководителя аппарата Заксобрания Иркутской области Алексей Петров ответил на вопросы парламентариев.

Голосование проводилось в тайном режиме. За проголосовали 27 депутатов из 38 присутствовавших. Трое - против. Воздержались восемь человек.

Председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол, комментируя итоги голосования, отметил, что поправки серьезные и направлены на обеспечение социальных гарантий граждан Российской Федерации.