В Кузбассе пациенту впервые сделали мочевой пузырь из тонкой кишки

Бригада кузбасских урологов совместно с коллегами из Москвы впервые за Уралом провели уникальную операцию по лечению рака мочевого пузыря.

Сегодня пациент выписывается домой в удовлетворительном состоянии. 57-летнему жителю Новосибирска полностью удалили мочевой пузырь, пораженный онкологической опухолью, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза. Новый мочевой пузырь хирурги реконструировали из участка тонкой кишки.

Операция длилась около шести часов. По словам медиков, в России подобные хирургические вмешательства проводятся в единичных случаях.

- Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объем вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы, - сообщает заведующий урологическим отделением №1 областной больницы скорой помощи имени Подгорбунского Евгений Помешкин.

Это позволило значительно снизить риск вероятных осложнений. В период реабилитации пациенту удалось восстановить самостоятельную работу мочевыводящих путей. По прогнозам медиков, уже через несколько месяцев он сможет вернуться к обычному ритму жизни.