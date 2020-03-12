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12.03.2020 13:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске внедряют технологии цифровизации городского хозяйства

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Внедрение национального проекта "Цифровая экономика" и новейших технологий в инфраструктуру - в приоритете работы городских властей. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании с участием специалистов высокотехнологичных компаний, институтов, предприятий.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Анатолий Локоть особо отметил, что участие Новосибирска в нацпроекте придаст особую динамику развитию города.

- Цифровая экономика - это система, которая должна заработать во всех сферах городской жизни, именно на это нацелен наш муниципалитет, - сказал мэр.

Фото: Татьяна Кравченко
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В пресс-центре мэрии сообщили, что сейчас в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в Новосибирске реализуются программы по повышению цифровизации городского хозяйства, в том числе в сфере энерго- и теплообеспечения, транспортной отрасли, безопасности населения, регулировании технологическими процессами на предприятиях.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Заместитель мэра Новосибирска Артема Скатов привел пример запуска высокотехнологичных проектов, в результате которых повышается комфорт проживания. Например, внедрен и эффективно работает портал "Мой Новосибирск", оборудована "умная школа", создается сеть "умных остановок".

Наработки могут стать основой основной муниципальной программы, а также элементами национального проекта "Цифровая экономика", считают в мэрии.

Лучшие разработки ученых войдут в отборочный тур нацпроекта "Цифровая экономика", что даст возможность получить федеральное финансирование для внедрения современных технологий в городскую инфраструктуру.

- Новосибирск сегодня научный центр не только Сибири, но и всей России, поэтому городу необходимо взять на себя роль лидера в создании цифровых технологий, - уверен мэр Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

Новосибирск стал одним из первых в стране, где создается кластер "Цифровая энергетика", который позволит производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей. На совещании были представлены новые разработки предприятий - "Цифровая платформа мониторинга состояния качества городской среды Новосибирска", проект "Цифровой центр городского управления".

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