В Железноводске у пруда нашли тело младенца в пакете

В Ставропольском крае разыскивают женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Тело новорожденного мальчика обнаружили 10 марта на тропинке возле пруда в поселке Иноземцево, который входит в состав города Железноводска. Младенец был завернут в пакет. Причину смерти сейчас устанавливают следователи и судмедэксперты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия, а также всех, кто знает какие-то обстоятельства этого ЧП.