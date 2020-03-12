Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.03.2020,  
13:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый корвет "Ретивый" спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый". Служить новый корабль будет на Черноморском флоте, сообщил на торжественной церемонии главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Корвет "Гремящий" отправился на Балтфлот для госиспытаний

Адмирал Евменов добавил, что корветы данного проекта показали себя на флоте, как надежные корабли, пишет FlotProm. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что на петербургской "Северной верфи" заложат в ближайшее время еще несколько боевых кораблей.

Корвет проекта 20380 "Ретивый" заложили 20 февраля 2015 года. Это корабль, построенный по современным технологиям, он обладает низкой радиоэлектронной заметностью. Длина корвета - более ста метров. Водоизмещение - 2 220 тонн. На вооружении стоит противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и зенитный ракетный комплекс морского базирования "Редут", торпеды и другое мощное вооружение.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Jim.van.de.Burgt/Wikimedia.org
"Спортивный тюнинг" вертолета Apache показали на видео 11:29
Подвиг "Стерегущего": как легендарный миноносец погиб в неравном бою 10.03.2020
Ракету "Циркон" запустят с "Адмирала Горшкова" еще несколько раз 06.03.2020
гособоронзаказ
Фото: youtube.com
В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20 10:17
Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы 03.03.2020
Шойгу анонсировал получение ВМФ в 2020 году пяти подлодок и девяти кораблей 03.03.2020
корабли
Фото: Минобороны РФ
На российском аэродроме в Сирии установили бюст маршала Рокоссовского 11.03.2020
NI назвал вооружение кораблей ВМФ РФ "Цирконами" кошмаром для ВМС США 05.03.2020
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы 28.02.2020