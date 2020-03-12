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12.03.2020,  
12:34
Текст:  Антон Валагин

Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео полета противолодочных самолетов Северного флота в дальнюю океанскую зону.

Пара Ту-142 выполнила плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана, пролетев над Бискайским заливом у побережья Франции и северной частью Иберийской Атлантики (это у Пиренейского полуострова).

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяженность маршрута - более 10 тысяч километров. Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность пилотирования при отсутствии наземных средств аэронавигации. Полеты проходили в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, - подчеркнули в Минобороны.

В воздухе Ту-142 дозаправились от летающего танкера Ил-78. В ближней зоне самолеты сопровождали перехватчики МиГ-31, над Европой их, судя по видео, сменили истребители F-16 НАТО.

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