В Мурманске машина сбила двух подростков

В Мурманске на одном из перекрестков машина сбила двух человек, сообщили в региональном УМВД. По предварительным данным, пострадавшими оказались подростки.

- На перекрестке улиц Академика Книповича и Полярные Зори водитель автомобиля Ford не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Обе машины столкнулись.

Силой удара Opel был отброшен на пешеходов, стоявших у пешеходного перехода в ожидании разрешающего сигнала cветофора.

Оба пострадавших госпитализированы. Степень тяжести вреда их здоровью уточняется.