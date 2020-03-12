В Заполярье с завода украли две тонны алюминия

В городе Кандалакше Мурманской области преступники украли с территории местного металлургического завода около двух тонн алюминия на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом стало известно из обращения представителей завода в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих местных жителей, которые подозреваются в этой краже, - отметили в пресс-службе. - Ими оказались оказались работники этого же предприятия. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что украли металл, надеясь в дальнейшем вывезти его за пределы города и продать.

Подозреваемые действовали спланировано: один выносил металл, другие грузили и вывозили похищенное за пределы территории завода. Украденный металл полицейские нашли в ходе обыска в гараже одного из задержанных.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Все трое кандалакшан находятся под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.