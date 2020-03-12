Под Астраханью начались испытания мишенного комплекса ПВО "Адъютант"

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области начались испытания нового мишенного комплекса ПВО "Адъютант". Устройство имитирует кустарно изготовленные беспилотники боевиков в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, новый мишенный комплекс состоит из подвижного пункта управления, а также пяти типов летательных воздушных аппаратов и средств их запуска.

"Устройство имитирует современные средства нападения, в том числе крылатые ракеты и кустарно изготовленные БПЛА, аналогичные применяемым незаконными формированиями в Сирии", - говорится в сообщении Минобороны.

С помощью "Адъютанта" тренируются расчеты зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций и стрелков.