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12.03.2020,  
14:52
Текст:  Николай Грищенко

Под Астраханью начались испытания мишенного комплекса ПВО "Адъютант"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области начались испытания нового мишенного комплекса ПВО "Адъютант". Устройство имитирует кустарно изготовленные беспилотники боевиков в Сирии.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, новый мишенный комплекс состоит из подвижного пункта управления, а также пяти типов летательных воздушных аппаратов и средств их запуска.

"Устройство имитирует современные средства нападения, в том числе крылатые ракеты и кустарно изготовленные БПЛА, аналогичные применяемым незаконными формированиями в Сирии", - говорится в сообщении Минобороны.

С помощью "Адъютанта" тренируются расчеты зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций и стрелков.

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