"Россети Кубань" присоединила к электросетям 26 тыс новых потребителей

В течение прошлого года компания "Россети Кубань" присоединила к своим электрическим сетям более 26 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея на общую мощность более 790 МВт. В числе новых потребителей - объекты малого и среднего бизнеса, АПК, крупные жилые комплексы и объекты инфраструктуры.

Спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. В компанию "Россети Кубань" ежегодно поступает более 30 тысяч заявок, в том числе около трех тысяч - по Республике Адыгея.

В течение 2019 года к электросетям подключен ряд объектов, имеющих социально-экономическое значение. Так, в марте прошлого года "Россети Кубань" завершили техприсоединение объектов авто- и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив, ряда промышленных объектов на Таманском полуострове.

Значительный объем электрической мощности в 2019 году был выделен для обеспечения электроэнергией объектов жилищного строительства. Исполнено более 1,2 тыс. договоров на общую мощность 144 МВт. Например, к электрическим сетям подключены многоквартирные дома на улице Заполярной в Краснодаре, жилой комплекс в районе Супсехского шоссе в Анапе, жилой комплекс на улице Аэродромной в Сочи и другие.

На юге России в техприсоединении к энергообъектам нуждается и аграрный сектор. В прошлом году "Россети Кубань" исполнили более 700 договоров технологического присоединения объектов агропромышленного комплекса общей мощностью свыше 40 МВт. Среди наиболее крупных объектов - зерновой терминал Новороссийского морского порта, животноводческий комплекс "Венцы-Заря" в Гулькевичском районе, объекты сельхозназначения в Новокубанском районе.

Для упрощения процедуры технологического присоединения потребителей в конце 2019 года в Краснодаре открылся Главный центральный офис обслуживания клиентов в здании исполнительного аппарата "Россети Кубань" (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а). Новый клиентский офис способен принять до 50 тысяч посетителей в год.

Главный центр обслуживания потребителей предназначен для очного приема обращений потребителей услуг и оказывает целый спектр дополнительных услуг. На сегодняшний день компания готова предложить около 300 видов услуг населению региона, в том числе по вопросам технологического присоединения "под ключ", строительства и монтажа энергоустановок, установки приборов учета электроэнергии, аренды зданий, сооружений и консультационные услуги.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"