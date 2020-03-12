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12.03.2020 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму пограничники задержали подозреваемую в крупной краже украинку

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В автомобильном пункте пропуска "Джанкой" пограничники не позволили въехать в Крым 42-летней жительнице Харькова, которая на полуострове совершила кражу на сумму три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Во время проверки документов харьковчанки сотрудники управления установили, что ее личностью интересуются правоохранители Алушты.

- Дополнительная проверка показала, что в 2019 году женщина совершила кражу имущества (доллары, золотой лом и предметы коллекционирования) на общую сумму более 3,1 миллиона рублей, - отметили в ведомстве. - Она рассказала, что выехала на Украину, чтоб избежать наказания, но через некоторое время решила вернуться и отдохнуть на крымском побережье.

К моменту ее возвращения в Крым правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения имущества на крупную сумму, в котором та является главной подозреваемой.

Пограничники передали гражданку соседнего государства сотрудникам ОМВД "Джанкойский", которые отправят ее инициатору розыска.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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