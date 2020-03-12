В Крыму пограничники задержали подозреваемую в крупной краже украинку

В автомобильном пункте пропуска "Джанкой" пограничники не позволили въехать в Крым 42-летней жительнице Харькова, которая на полуострове совершила кражу на сумму три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.

Во время проверки документов харьковчанки сотрудники управления установили, что ее личностью интересуются правоохранители Алушты.

- Дополнительная проверка показала, что в 2019 году женщина совершила кражу имущества (доллары, золотой лом и предметы коллекционирования) на общую сумму более 3,1 миллиона рублей, - отметили в ведомстве. - Она рассказала, что выехала на Украину, чтоб избежать наказания, но через некоторое время решила вернуться и отдохнуть на крымском побережье.

К моменту ее возвращения в Крым правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения имущества на крупную сумму, в котором та является главной подозреваемой.

Пограничники передали гражданку соседнего государства сотрудникам ОМВД "Джанкойский", которые отправят ее инициатору розыска.