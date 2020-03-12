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12.03.2020 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинск и Магнитогорск могут стать городами трудовой доблести

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Законодательное собрание Челябинской области обратится к президенту с ходатайством о присвоении Челябинску и Магнитогорску почетного звания "Город трудовой доблести". Такое решение принято сегодня на внеочередной заседании, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

- Инициатором присвоения этого звания выступил областной Совет ветеранов войны и труда, который организовал сбор подписей и необходимых документов, - пояснили в пресс-службе ЗСО. - Многие члены этой организации не понаслышке знают о работе предприятий Челябинска и Магнитогорска в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Александр Моргунов
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Ранее ЗСО и правительство региона обратились к РАН с просьбой подготовить экспертное заключение, подтверждающее наличие оснований для присвоения этого почетного звания. В Академию наук отправлены уникальные архивные материалы - почти 500 документов на двух тысячах листах, которые ярко иллюстрируют вклад жителей этих городов в приближение долгожданной Победы.

В частности в государственном архиве области найдены документы о награждении 17 промышленных предприятий государственными наградами и Красными Знаменами. Отдельный блок документов рассказывает о передовиках производства - стахановцах, удостоенных орденов и медалей.

- Половина всех моторных двигателей для наших танков выпущены здесь, Челябинске. На заводе имени Колющенко производились "катюши". Из магнитогорского металла был сделан каждый третий советский танк и каждый второй снаряд. Можно привести еще множество цифр и примеров трудовой доблести, проявленной работниками машиностроительных и металлургических заводов, энергетиками, шахтерами, южноуральцами самых разных профессий, - поддержал инициативу ветеранов глава региона Алексей Текслер. - Во всех наших городах ковалась победа, и на селе тоже. Уверен, что городов трудовой доблести на карте Челябинской области должно быть больше. И мы, безусловно, продолжим эту работу.

Предложение Челябинской области о присвоении почетных званий "Городов трудовой доблести" рассмотрит Российский организационный комитет "Победа". После чего Президент РФ, должен издать указ об их присвоении.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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