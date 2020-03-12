Охотник на "Тигров": за что на фронте любили ИСУ-122

Сегодня день рождения у одной из самых грозных машин Великой Отечественной войны, тяжелого самоходного орудия ИСУ-122. Принятая на вооружение в 1944 году самоходка сыграла важную роль в разгроме вермахта. Она жгла и крушила немецкие танки, была незаменима при штурме городов - в том числе Берлина.

Сражение на Курской дуге показало важную роль самоходных орудий в маневренном бою. Начиная с лета 1943 года в Советском Союзе создавались САУ все более крупного калибра: 85, 100 мм. Но броня немецких танков тоже становилась толще, поэтому 85-миллиметровая пушка перекочевала на Т-34, а на истребителей бронетехники стали устанавливать орудия крупного калибра.

Производство ИСУ-122 было налажено на Кировском заводе в Челябинске, здесь собирали по 77 машин в месяц. Самоходками вооружали тяжелые самоходно-артиллерийские полки, одновременно присваивая им звание гвардейских. Основной задачей ИСУ-122 была поддержка танков и пехоты при наступлении. Самоходки шли метрах в 300 за боевыми порядками и подавляли огневые точки противника. В случае танковой контратаки ИСУ выдвигались вперед и принимали удар на себя, обеспечивая своим танкам свободу маневра. 15 января 1945 года в Восточной Пруссии немецкая мотопехота силой до полка при поддержке танков и самоходных орудий контратаковала наступавшие советские войска. Те отошли за позиции самоходчиков, орудия встретили противника сосредоточенным огнем. Контратака была отбита, наступление продолжилось.

Другой излюбленной тактикой самоходчиков был расстрел немецких танков с дальней дистанции из засады. Выпущенный из длинноствольной пушки 25-килограммовый бронебойный снаряд мог продырявить почти любую машину вермахта. Только закаленные лбы САУ Ferdinand и Jagdtiger выдерживали попадание. А 150-мм броня "Королевского Тигра" лопалась под ударом - к концу войны качество немецкой стали сильно упало. Впрочем, дырки в броне зачастую и не требовалось. Как писали в отзывах с фронта, пушка ИСУ-122 обладала "хорошим останавливающим действием". То есть выводила из строя немецкие танки и самоходные орудия, даже не пробивая ее - ломала моторы, трансмиссии, сносила с брони прицелы и антенны.

- Высота 559,6, командир Рыбалко с нами. Самоходная установка Клименкова стоит в охране штаба. Идет деловой разговор. И вдруг слева идут немецкие танки. Восемнадцать штук! - вспоминал командир 309 гв. САП подполковник Кобрин. - Рыбалко чуть изменился в лице - на щеках заходили желваки. Командует Клименкову: "Запретить путь немецким танкам огнем!" "Есть запретить!" - Клименков кинулся к машине. Первым же снарядом с тысячи восьмисот метров зажег головной танк, второй начал из-за него выползать - он его подбил, третий полез - он и его разбил, а потом и четвертый... Остановил-таки гитлеровцев, они попятились, думая, что тут целая батарея. Тут же, на поле боя Рыбалко привинтил к комбинезону Клименкова орден Отечественной войны первой степени.

Хотя "Зверобоем" фронтовики называли ИСУ-152, обе машины расправлялись с "Тиграми" и "Пантерами" одинаково хорошо. Да, 152-миллиметровые снаряды "Зверобоя" при удачном попадании сносили немецким танкам башни, но короткий ствол гаубицы не обеспечивал точности. А ИСУ-122 била снайперски.Очень помогали самоходки и при штурме городов - хотя длинный ствол пушки мешал маневрировать на узких улочках. Пара САУ под прикрытием танков шла вместе с пехотой. Если встречался хорошо укрепленный дом, на штурме которого можно положить целую роту, самоходки отправляли несколько фугасных снарядов по углам здания и оно складывалось, хороня спрятавшихся внутри пулеметчиков, снайперов и прочую нечисть.

То, что машина получилась удачной, подтверждает и долгая служба ИСУ-122 после Победы. Даже когда в конце 50-х годов основной самоходкой Советской армии сделали ИСУ-152, ее "младшая" версия осталась в строю. Разоруженные ИСУ-122 превращали в командные и эвакуационные машины. Много самоходок попало на железную дорогу, где они работали тягачами и кантовщиками. По некоторым данным, несколько ИСУ-122 остается в парке "РЖД" до сих пор.