Жителей Югре задержали с крупной партией наркотиков

Двух жителей поселка Солнечный Сургутского района подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Задержание молодых людей 1994 года рождения прошло на этой неделе, сообщается на сайте управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В ходе личного досмотра у каждого из парней обнаружили полимерный пакет с пятью свертками, в которых были вещества растительного происхождения зеленного цвета.

Во время обыска в арендованной подозреваемыми квартире полицейские нашли таблетки и порошки. Химическая экспертиза показала, что это четыре разных вещества. В общей сложности правоохранители изъяли более 6 килограммов 600 граммов наркотиков.

Фигуранты пояснили, что хотели распространить наркотики с помощью "закладок".

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, - уточняется в сообщении ведомства.

Подозреваемые задержаны, они находятся в изоляторе временного содержания.