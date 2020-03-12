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1 марта 2020 г. 15:00
"Родина"
Текст: Юлия Башарова
Родина - № 3(320)

Дом, который построил жизнь

Детдомовцы, ставшие известными всей стране
Кадр из фильма Николая Губенко "Подранки". Фото: РИА Новости
Кадр из фильма Николая Губенко "Подранки". Фото: РИА Новости

Александр Матвеевич Матросов (1924-1943)

Фото: ТАСС
Километры и секунды Александра Матросова

Александр Матросов во время Великой Отечественной войны грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Герою Советского Союза поставлены памятники, в его честь названы улицы, парки и школы, о нем написаны книги и сняты фильмы. Шесть лет своей недолгой жизни Саша Матросов провел в Ивановском детском доме, который в 1960 году был назван в его честь.

Лидия Русланова (1900-1973)

Фото: Георгий Петрусов \ РИА Новости
Дочь Лидии Руслановой: Мама была единственной певицей, которая прошла всю войну и пела у Рейхстага

Прасковья Лейкина (настоящее имя Руслановой) осиротела в шестилетнем возрасте. Пытаясь прокормить себя и брата с сестрой, будущая Заслуженная артистка РСФСР ходила по улицам Саратова, пела народные песни и просила милостыню. Маленькую певицу заметила вдова чиновника, которая поучаствовала в судьбе девочки. Прасковью устроили в приют при Киновийской церкви, где был собственный хор. Крестьянских детей туда не принимали, поэтому и пришлось сменить имя на более благородное.

Анатолий Игнатьевич Приставкин (1931-2008)

Фото: РИА Новости
Марина Приставкина: Анатолий считал, что на зло нельзя отвечать злом

Писатель и советник Президента РФ по вопросам помилования в самом начале Великой Отечественной войны остался круглым сиротой. Сменив множество детских домов, колоний, интернатов и распределителей, мальчишка прочувствовал на себе все тяготы военного и детдомовского детства. Самым известным произведением Анатолия Приставкина стала автобиографическая повесть "Ночевала тучка золотая".

Николай Николаевич Губенко (род. 1941)

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Семь цитат актера Николая Губенко, которому исполнилось 75 лет

Народный артист РСФСР, актер, режиссер и политический деятель Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Отец Коли погиб в бою, а мать, хорошо знавшая немецкий язык, была повешена в 1942 году за отказ сотрудничать с нацистскими оккупантами. Николай Губенко воспитывался в одесском детском доме N 5, а затем был переведен в Суворовское училище. О детстве, обожженном войной, он снял замечательный фильм "Подранки".

Валентин Иванович Дикуль (род. 1948)

Фото: РИА Новости
Дикуль: При выходе на пенсию можно перераспределить нагрузку

До семи лет Валя Дикуль, потерявший обоих родителей, жил с бабушкой и дедушкой. После воспитывался в детских домах Вильнюса и Каунаса. В десять лет будущий народный артист России впервые попал на цирковое представление, и это событие изменило его жизнь. Он сбегал из детдома и целыми днями пропадал в цирке. Однако известность ему принесла не столько цирковая карьера, сколько уникальные методики реабилитации больных с травмами позвоночника.

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