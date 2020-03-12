RT France войдет в пакет новостных каналов оператора Canal+

Телеканал RT France запустит вещание в пакете французского оператора спутникового телевидения Canal+. Это произойдет с 18 марта. Кроме того, до конца апреля доступ к телеканалу получат пользователи мобильного приложения myCANAL.

- Мы уверены, что пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента RT France, иной взгляд на события и оригинальные программы, которые уже получили высокую оценку у нашей аудитории, - рассказала руководитель RT France Ксения Федорова.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию во Франции. По мнению одних спикеров, "это создает проблему для демократии", а по мнению других, кризис "желтых жилетов" позволил каналу утвердиться - количество просмотров его репортажей сделало RT за этот период самым просматриваемым французским каналом на YouTube.