СК направил в суд дело в отношении воевавшего в Сирии за боевиков россиянина

Следственный комитет сообщил, что отправил в Центральный окружной военный суд уголовное дело в отношении жителя Сургута Зураба Мамаева. Этот человек воевал в Сирии на стороне боевиков, а вернувшись в Россию, всячески помогал им деньгами.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сотрудники следственного ведомства вместе с ФСБ России и Центром "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела жителя города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Югры Зураба Маммаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ - "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", ч. 1 ст. 205.1 УК РФ - "финансирование терроризма".

По версии следствия, с октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирийской Арабской Республики участвовал в незаконном вооруженном формировании под названием "Казахский джамаат". Это структурное подразделение международной террористической организации "Исламское государство" (организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Маммаев, как значится в материалах следствия, "выполнял функциональные обязанности по обеспечению жизнедеятельности данного незаконного вооруженного формирования в виде оказания первой медицинской помощи ее участникам".

В начале февраля 2015 года Маммаев вернулся в Россию и до дня его задержания - 18 июня 2019 года - не сообщил в правоохранительные органы о своем участии в преступной деятельности, "имея реальную возможность сделать это".

Кроме того, с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев в Сургуте делал денежные переводы на 135 тысяч рублей номера банковских карт, о которых ему рассказал другой "сочувствующий" террористам житель Сургута.