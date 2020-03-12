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СМИ узнали имя новой возможной девушки Брэда Питта

Новости
    12.03.2020, 13:18
Текст:   Олег Усков

Зарубежная периодика уточнила имя новой предполагаемой девушки дважды "оскаровского" лауреата Брэда Питта.

Фото: Toru YAMANAKA/ AFP
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Как передает TMZ, таинственной незнакомкой, с которой актера на днях засекли на концерте Thundercat в клубе The Wiltern в Лос-Анджелесе, оказалась тридцатилетняя американская актриса Алия Шокат - Мэйби из ситкома "Замедленное развитие".

Ресурс напомнил, что в последние месяцы Питта с ней замечали на разного рода мероприятиях неоднократно.

Никаких официальных комментариев сторон по-прежнему нет. При этом некоторые инсайдеры настаивают, что актеры просто "очень хорошие друзья".

Шокат родилась в Риверсайде, Калифорния, в 1989-м. Отец - актер Тони Шокат, иракский араб из Багдада, ее мать наполовину норвежка, на четверть - ирландка и еще на четверть - итальянка.

Помимо "Замедленного развития" снялась в фильмах и сериалах "Три короля", "Если твоя девушка - зомби", "Зеленая комната", "Вероника Марс".

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