СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда

Два пассажирских поезда столкнулись на подъезде к центральному вокзалу Каира в четверг. Об этом сообщает информационный портал "Аль-Ватан".

Известно, что составы прибыли из Верхнего Египта. Один из них нагнал другой на столичном перегоне. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. По предварительным данным, 13 человек пострадали.

Как сообщает телеканала "Аль-Арабия", инцидент произошел между станцией Рамсес, что в центральной части города, и железнодорожной станцией в районе Имбаба.