Совфед сократил международные контакты из-за пандемии коронавируса

Коронавирус внес коррективы в график работы Совета Федерации - сенаторы ограничили общение с зарубежными коллегами.

"Прямые контакты сведены к минимуму, сохраняется только то, что по каким-то причинам невозможно либо нецелесообразно переносить", - рассказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, в сложившихся условиях парламентарии "нарабатывают опыт дистанционного общения - видеомосты, телеконференции, обычная переписка".

Такие способы общения, считает сенатор, менее эффективны, "но гораздо ближе к разумной достаточности в нынешних тревожных условиях". "Разумеется, это создает дополнительные сложности в работе, теряется темп, откладываются нужные решения", - отметил Косачев.

Что касается самого международного комитета, то сенаторам пришлось отменить запланированную на пятницу встречу с депутатами бундестага - немецкая делегация отказалась от поездки в Россию на фоне пандемии коронавируса.