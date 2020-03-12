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12.03.2020,  
11:29
Текст:  Антон Валагин

"Спортивный тюнинг" вертолета Apache показали на видео

В сети появилось видео "тюнингованного" ударного вертолета Apache с заниженным клиренсом. Операция по опусканию боевой машины "на пол" вызвана не эстетическими воззрениями экипажа, а производственной необходимостью - в обычном состоянии AH-64 не помещается в транспортный самолет A400М.

Фото: youtube.com
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Снят ролик на базе ВВС Великобритании, "тюнингом" занимаются специалисты 7-го батальона королевских инженеров.

Одной из особенностей конструкции Apache являются шасси с мощными газовыми амортизаторами - при жесткой посадке они поглощают энергию удара. А как выяснилось теперь, могут работать и пневмоподвеской.

Ударный вертолет AH-64 принят на вооружение в 1984 году и считается одним из лучших в своем классе. По характеристикам к нему близок российский Ми-28Н "Ночной охотник". Apache стоит на вооружении 16 стран - в том числе Великобритании.

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