В среднем по стране цены выросли в 2019 году лишь на 3%, но данные Росстата показывают, что в Сибири и на Дальнем Востоке их рост был более ощутимым, чем в Поволжье или на Юге России. Результат колеблется от 1,9% в Северной Осетии, 2% в Мордовии и Чувашии до 4,7% в Еврейской автономной области и 4,8% в Амурской области.

Банк России объясняет такие различия несколькими немонетарными факторами.

Во-первых, спецификой рынков продовольствия и моторного топлива различных регионов.

Так, на Дальнем Востоке замедление роста продовольственных цен, вносивших основной вклад в общероссийское торможение инфляции, началось позже, чем на остальной территории страны и осталось менее выраженным из-за удаленности от основных аграрных регионов и более высокой доли импорта.

В последние годы разрыв между регионами с самым быстрым и самым медленным ростом цен сокращается

По наблюдениям Банка России, волатильность цен на бензин оставалась высокой в регионах с преобладанием "независимых" автозаправок, не принадлежащих нефтегазовым компаниям, которые в середине 2018 года заключили соглашение с правительством о сдерживании цен на топливо. К таким регионам относятся Ленинградская, Рязанская, Кировская, Иркутская области, Красноярский край, Карелия, Хакасия.

Во-вторых, как и ранее, разным было повышение коммунальных тарифов. Дополнительным источником различий выступило увеличение тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на старте реформ в этой отрасли. В целом за год они выросли почти на 40%, в отдельных регионах рост был весьма существенным.

В последние годы разрыв между регионами с самым быстрым и самым медленным ростом цен сокращается благодаря политике правительства по сближению уровня социально-экономического развития субъектов Федерации (инфляцию, помимо факторов предложения, определяют динамика доходов населения, структура его расходов и т.п.). Банк России ожидает, что этот разрыв будет сокращаться и дальше, в частности, за счет развития аграрной логистики (транспортной сети, систем хранения и переработки и др.), тепличных хозяйств. Переход к долгосрочному тарифному регулированию также должен сглаживать региональные различия в уровне и динамике цен, указывает Банк России.