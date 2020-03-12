Новости

Четыре новых случая короновируса выявлены в Москве 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП 18:51
Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра 18:48
Путин обсудил с премьером Болгарии энергетическое сотрудничество 18:35
Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ 18:10
Украина разорвала договор об аренде участков с посольством РФ 18:07
В Иванове задержали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика 18:05
Под Калининградом школьницу убило упавшим из-за урагана деревом 18:00
Шадаев заявил о готовности инфраструктуры связи к карантину 17:59
Захарова назвала "апофеозом лжи" действия США и Британии в отношении Ассанжа 17:57
Глава Ульяновска заявил о своей отставке 17:50
В деревне под Новгородом утонули двое школьников 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 19:47
Рубрика: Экономика

Цены сблизили регионы

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
В среднем по стране цены выросли в 2019 году лишь на 3%, но данные Росстата показывают, что в Сибири и на Дальнем Востоке их рост был более ощутимым, чем в Поволжье или на Юге России. Результат колеблется от 1,9% в Северной Осетии, 2% в Мордовии и Чувашии до 4,7% в Еврейской автономной области и 4,8% в Амурской области.

Банк России объясняет такие различия несколькими немонетарными факторами.

Во-первых, спецификой рынков продовольствия и моторного топлива различных регионов.

Так, на Дальнем Востоке замедление роста продовольственных цен, вносивших основной вклад в общероссийское торможение инфляции, началось позже, чем на остальной территории страны и осталось менее выраженным из-за удаленности от основных аграрных регионов и более высокой доли импорта.

В последние годы разрыв между регионами с самым быстрым и самым медленным ростом цен сокращается

По наблюдениям Банка России, волатильность цен на бензин оставалась высокой в регионах с преобладанием "независимых" автозаправок, не принадлежащих нефтегазовым компаниям, которые в середине 2018 года заключили соглашение с правительством о сдерживании цен на топливо. К таким регионам относятся Ленинградская, Рязанская, Кировская, Иркутская области, Красноярский край, Карелия, Хакасия.

Цены на детские товары, одежду, обувь вырастут из-за падения курса рубля

Во-вторых, как и ранее, разным было повышение коммунальных тарифов. Дополнительным источником различий выступило увеличение тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на старте реформ в этой отрасли. В целом за год они выросли почти на 40%, в отдельных регионах рост был весьма существенным.

В последние годы разрыв между регионами с самым быстрым и самым медленным ростом цен сокращается благодаря политике правительства по сближению уровня социально-экономического развития субъектов Федерации (инфляцию, помимо факторов предложения, определяют динамика доходов населения, структура его расходов и т.п.). Банк России ожидает, что этот разрыв будет сокращаться и дальше, в частности, за счет развития аграрной логистики (транспортной сети, систем хранения и переработки и др.), тепличных хозяйств. Переход к долгосрочному тарифному регулированию также должен сглаживать региональные различия в уровне и динамике цен, указывает Банк России.

Экономика Товары и цены Цены на продукты Показатели развития регионов России

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
В Кремле заявили о продолжении подготовки Парада Победы
Мишустин: Угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ