В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы

В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.

По его словам, такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, отменены массовые мероприятия по случаю празднования Навруза (Нового года по восточному календарю - прим. РГ), а также перенесены запланированные ранее международные форумы. Ограничения не коснулись работы среднего и малого бизнеса. Крупные предприятия также продолжат работу.

Между тем в Казахстане с 13 марта вводится запрет на проведение праздничных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, а также конференций, семинаров и выставок. Будет усилен санитарно-гигиенический режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения. Запрещаются также посещения в медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Основанием для запрета является постановление главного государственного санитарного врача РК. Распоряжение будет действовать до тех пор, пока не снимется угроза коронавируса и не будет принято другое решение. По данным министерства здравоохранения, случаев коронавируса в Казахстане пока не выявлено, информирует агентство КазТаг.