В ОБСЕ сообщили о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе

Контактная группа договорилась о создании консультативного совета, который займется выработкой предложений по политическому урегулированию в Донбассе. Об этом сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау после очередных переговоров по урегулированию в Донбассе.

По ее словам, рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) согласно пункту 11 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, пишет РИА Новости. Было принято решение создать консультативный совет при группе. Проект его полномочий, а также порядок работы уже согласованы, отметила Грау.

Напомним, ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, что контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата". Он предварительно принципиально согласован. Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.