В Сети обнаружены таможенные данные по экспортно-импортным операциям

Размещение в свободном доступе информации, распространение которой запрещено, обнаружили специалисты Северной транспортной прокуратуры.
По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерины Коротковой, обнаруженный интернет-ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, номера таможенных деклараций, ИНН отправителей, получателей и декларантов, а также страны происхождения товаров, номера транспортных средств, ФИО представителей таможни, контактные телефоны и сведения о рисках.
Отмечается, что продаваемые базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные. В связи с этим в Мещанский районный суд г. Москвы прокуроры уже направили административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории РФ. Иск признан законным и удовлетворен в полном объеме.
Как только решение суда вступит в законную силу, в Роскомнадзор будет направлено требование о включении сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.