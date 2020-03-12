В Сети обнаружены таможенные данные по экспортно-импортным операциям

Транспортные прокуроры, мониторя интернет, обнаружили, что кто-то регулярно "сливает" на один из сайтов закрытые таможенные данные. Речь идет о сведениях по всем экспортно-импортным операциям российских компаний, проведенных за период с 2012-го года по 2019-й год включительно. Причем данные опубликованы абсолютно со всех таможенных постов РФ, более того нелегальная таможенная база регулярно обновлялась свежими данными.

Размещение в свободном доступе информации, распространение которой запрещено, обнаружили специалисты Северной транспортной прокуратуры.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерины Коротковой, обнаруженный интернет-ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, номера таможенных деклараций, ИНН отправителей, получателей и декларантов, а также страны происхождения товаров, номера транспортных средств, ФИО представителей таможни, контактные телефоны и сведения о рисках.

Отмечается, что продаваемые базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные. В связи с этим в Мещанский районный суд г. Москвы прокуроры уже направили административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории РФ. Иск признан законным и удовлетворен в полном объеме.

Как только решение суда вступит в законную силу, в Роскомнадзор будет направлено требование о включении сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.