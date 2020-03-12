В Токио заявили о влиянии COVID-19 на Олимпиаду

Распространение коронавируса COVID-19 влияет на проведение летней Олимпиады в Токио. "Влияние существует, отмена (Олимпиады - прим. "РГ") маловероятна", - заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, которую цитирует агентство Kyodo.

Глава столичного мегаполиса прокомментировала ситуацию с Играми после того, как во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали пандемией текущую стадию распространения опасной инфекции в мире.

Специалисты ожидают в ближайшее время рост количества зараженных коронавирусом и стран, где будут выявлены случаи заболевания.

Ранее представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Хараюки Такахаси не исключил вариант с переносом Олимпиады из-за коронавируса. По словам спортивного функционера, состязания могут отложить на год или два.