Весеннюю сессию ПАСЕ могут отменить из ситуации с коронавирусом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может отменить свою весеннюю сессию из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Проведение весенней сессии планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля.

- Формально решение еще не принято, но предупреждение о возможной отмене уже опубликовано, - рассказал депутат.

Отмена, по его оценке, будет вполне закономерна на фоне объявленной Всемирной организации здравоохранения пандемии, а также ввиду необходимости принятия профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

По словам Слуцкого, российская сторона относится к этому с пониманием. Кроме того, от этого есть даже "плюс" - у депутатов и сенаторов появится возможность остаться в России и лично проголосовать на избирательных участках 22 апреля за знаковые изменения Конституции.

Парламентарий также сообщил, что ПАСЕ уже приняла решение об отмене визита в Россию докладчиков комиссии по мониторингу, который должен был состояться в конце марта.