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12.03.2020,  
12:47
Текст:  Лариса Ионова

Видео: боевые и гражданские патроны сравнили по кучности

Среди охотников распространен миф о том, что военные патроны лучше охотничьих.

Эксперты "Калашников Media" проверили на практике, насколько он соответствует действительности

Фото: ТАСС/ Григорий Сысоев
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Специалист концерна "Калашников" Георгий Губич взял в руки карабин "Сайга" и провел блестящий эксперимент, посылая пули калибра 7,62 в мишень с расстояния сто метров с одной и той же позиции.

Подготовлено было четыре типа патронов: патрон с пулей ПС, патрон с трассирующей пулей, патрон с оболочечной пулей массой 8 грамм и патрон с полуоболочечной пулей массой 8,1 грамма.

С каждым из типов патронов было произведено по десять выстрелов. На видео четко видно, насколько кучно ложатся пули.

Результат очевиден: гражданские патроны имеют более высокие результаты по кучности стрельбы. Если военные трассирующие пули легли в 311 мм друг от друга, то охотничьи показали результат 140-171 мм, а особенно отличились охотничьи патроны с оболочечной пулей 8 грамм.

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