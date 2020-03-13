Британские ВВС показали полет ракетоносцев РФ над Атлантикой

Following the QRA launches we've had this week from @RAFLossiemouth alongside our NATO allies @Armee_de_lair to intercept Russian aircraft here is some footage from inside RAF Typhoons. #WeAreNATO #SecuringTheSkies pic.twitter.com/G9wkImvj21 — Royal Air Force (@RoyalAirForce) March 12, 2020

Королевские ВВС Великобритании опубликовали красивое видео, посвященное полетам российских противолодочных самолетов Ту-142, стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 над Атлантикой.

- Три раза за неделю! - отметили британские летчики. Не забыли они и про себя: в ролик вмонтированы кадры подъема по тревоге истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российских самолетов.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, напомнили в Минобороны РФ. Все они выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.