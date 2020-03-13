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13.03.2020,  
11:18
Текст:  Антон Валагин

Британские ВВС показали полет ракетоносцев РФ над Атлантикой

Королевские ВВС Великобритании опубликовали красивое видео, посвященное полетам российских противолодочных самолетов Ту-142, стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 над Атлантикой.

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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- Три раза за неделю! - отметили британские летчики. Не забыли они и про себя: в ролик вмонтированы кадры подъема по тревоге истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российских самолетов.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, напомнили в Минобороны РФ. Все они выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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