Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Начальник угрозыска московского района Щукино и его подчиненная уволены за фотографию на фоне тел в морге. Такое решение было принято по итогам служебной проверки. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Виктор Васенин, чьи слова приводит сайт главка.

Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции. Выяснилось, что майор Вячеслав Горнеев и старший лейтенант Татьяна Пурышева сфотографировались в одном из патологоанатомических отделений. Проверяющие посчитали этот поступок порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

В итоге Горнеев и Пурышева были уволены, а их руководители наказаны. В частности, начальник УВД по Северо-Западному округу предупрежден о неполном служебном соответствии, несколько высокопоставленных офицеров освобождены от должностей.