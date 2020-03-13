175 лет назад в устье Темзы жители Лондона провожали контр-адмирала Джона Франклина и его команду, состоявшую из 133 человек. Экспедиция должна была проложить путь между водами Атлантического и Тихого океанов через Арктику.

"Мы всегда останемся дружными братьями..." Дмитрий (слева) и Глеб Удинцевы. Москва, 1926 год. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

Плавание длилось до тех пор, пока корабли не оказались в ледяной ловушке. Полтора года путешественники боролись за жизнь. После того как Франклин и еще 24 моряка умерли от болезней, команда покинула корабли и пропала без вести.

Поисками Франклина занимались 39 полярных экспедиций, но его корабли обнаружили в канадской Арктике только недавно, в 2014-м - один и в 2016-м - другой.

Судьба бесстрашных мореплавателей на протяжении многих лет волновала поэтов. В середине XIX века американский поэт Джордж-Генри Бокер посвятил Джону Франклину свою балладу (A Ballad Of Sir John Franklin). В 1941 году эту балладу взялся перевести студент Дмитрий Удинцев. Первые уроки он получил в детстве от англичанки мисс Алис. Возможно, тогда мальчик и услышал о храбром Джоне Франклине. Свой перевод Дима решил посвятить младшему брату Глебу. Братья вместе занимались парусным спортом. В 1940 году Глеб поступил на географический факультет МГУ, а с началом войны добровольцем ушел в армию. Просился на флот, но его направили в авиационное училище.

Глеб просил в письме брата: "Спасибо, Димка, тебе за стихи. Перевел бы ты что-нибудь морское. Если бы ты знал, как я соскучился о всех этих гротах и шкотах..."

Осенью 1941-го и Дмитрий ушел в армию. 26 ноября он писал: "Дорогой Глебка. Наверное, ты получил уже перевод баллады о сэре Джоне Франклине Бокера, который я начал делать специально для тебя. Не успел закончить..."

Дима перевел семь строф из 32.

На фронте он стал помощником начальника штаба батальона. В июне 1944 года старший лейтенант Удинцев не вернулся из разведки. Ему было 24 года.

Глеб Удинцев воевал в 3-м Гвардейском краснознаменном Смоленско-Берлинском полку Авиации дальнего действия.

После войны его не отпускали из авиации, но когда он заявил: "Хочу исследовать моря и океаны!" - отпустили. Глеб начал работать в только основанном тогда Институте океанологии Академии наук СССР. Участвовал в 50 научных морских экспедициях. Автор нескольких географических открытий. Первым измерил Марианскую впадину. Именем Глеба Удинцева назван крупнейший разлом на дне Тихого океана. Член-корреспондент Академии наук Глеб Борисович Удинцев умер три года назад.

...Из письма Дмитрия Удинцева, 3 февраля 1942 года: "Здравствуй, дорогой Глебка! Думаю, мы всегда останемся дружными братьями. Получил ли мои стихи - мне хотелось сделать для тебя приятное. Только вот не успел закончить!.."

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Рукопись

Баллада о сэре Джоне Франклине

Брату моему Глебу посвящаю эту работу

(Переводчик)

- Куда плывешь ты, сэр Джон Франклин? -

Спросил его китолов.

- К далекому полюсу торный путь

Прокладывать среди льдов.

- Вернись обратно, сэр Джон Франклин,

Если хочешь под солнцем жить.

Дорогою этой к мертвой земле

Живому нельзя доплыть.

В ответ усмехнулся отважный Джон

И сказал молодцам своим:

- Неправы пол-Англии, если он прав.

На Запад, друзья, летим!

- Куда плывешь ты,

бесстрашный бритт? -

Спросил эскимос его.

- Ты видишь, вздернут к Полярной звезде

Нос корабля моего.

- На берег сойди, коль идешь туда, -

Индеец ему сказал.

Сукно на шкуры, на сани корабль

Я бы тебе сменял.

В ответ рассмеялся отважный Джон.

И команда смеялась с ним:

- Чтобы моряк свой корабль менял?

Иль наяву мы с ним?

И долгим, долгим полярным днем

На Запад идут корабли.

И всюду, где только их путь лежит,

В сторону льды ушли.

Джордж-Генри Бокер, перевод Дмитрия Удинцева, сентябрь 1941