Новости

В Казахстане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом 12:43
Лукашенко призвал милицию подключиться к борьбе с коронавирусом 12:29
Финские ученые выяснили, как стресс влияет на продолжительность жизни 12:26
В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников 12:11
Чемпионат Европы по дзюдо в Праге перенесли из-за пандемии коронавируса 12:08
В ЦФО без электричества осталось больше ста населенных пунктов 12:08
Уральца задержали за преступление 20-летней давности 12:07
Петербург и Ленобласть объединяют усилия в борьбе с коронавирусом 12:06
Сибирские ученые: Ситуация с коронавирусом стабилизируется к лету 12:02
На Украине нашли редкий "Восход" без пробега 12:01
Лукашенко потребовал более эффективной работы от милиции 12:00
Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку 11:57
Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей 11:53
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году 11:45
На омича завели дело за объявление в соцсетях от имени соседки 11:38
Глава МВД Австралии заразился коронавирусом 11:36
В Москве откроется более трех тысяч летних кафе 11:31
В Эстонии объявили ЧП из-за пандемии коронавируса 11:28
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски 11:28
В Подмосковье вандалы испортили памятник "Катюше" 11:25
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США 11:25
Гознак напомнил об устойчивости российских банкнот к вирусам 11:25
В Китае пандемия коронавируса пошла на спад 11:16
В Хабаровске экс-зампреду краевого правительства дали условный срок 11:15
Главный тренер "Спартака" рассказал о проблемах, связанных с коронавирусом 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стали известны самые престижные специальности в вузах
Стали известны самые престижные специальности в вузах
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
13.03.2020 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЦФО без электричества осталось больше ста населенных пунктов

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Из-за сильного ветра без электроснабжения остались больше 110 населенных пунктов в четырех областях ЦФО.

"В 27 районах Рязанской, Тверской, Калужской и Тульской областей нарушено электроснабжение 113 населенных пунктов", - цитирует агентство РИА Новости представителя экстренных служб.

По его словам, в зону отключения попали 4,7 тысячи жилых домов, в которых живут 22,5 тысячи человек, в том числе 3,7 тысячи детей, а также 10 социально значимых объектов.

Коммунальные службы Москвы переходят на усиленный режим работы из-за ветра

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской области. Как информирует Минэнерго РФ, там из-за снега, дождя и порывистого ветра (до 20 метров в секунду) с пяти часов утра 13 марта начались массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6 - 10 кВ. Без электроснабжения уже к шести часам утра оставались около 5300 бытовых потребителей в 104 населенных пунктах.

В правительстве Тверской области рассказали, что в регионе развернут межведомственный штаб по контролю за обстановкой, ведутся аварийно-восстановительные работы. В область направлена усиленная группировка сил и средств из 121 бригады и более 250 единиц техники из филиалов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы ЦФО

Главное сегодня

Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
МИД Китая: Коронавирус в Ухань завезли американские военные
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности
Little Big представили песню для "Евровидения", о которой и так все догадывались
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах