В ЦФО без электричества осталось больше ста населенных пунктов

Из-за сильного ветра без электроснабжения остались больше 110 населенных пунктов в четырех областях ЦФО.

"В 27 районах Рязанской, Тверской, Калужской и Тульской областей нарушено электроснабжение 113 населенных пунктов", - цитирует агентство РИА Новости представителя экстренных служб.

По его словам, в зону отключения попали 4,7 тысячи жилых домов, в которых живут 22,5 тысячи человек, в том числе 3,7 тысячи детей, а также 10 социально значимых объектов.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской области. Как информирует Минэнерго РФ, там из-за снега, дождя и порывистого ветра (до 20 метров в секунду) с пяти часов утра 13 марта начались массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6 - 10 кВ. Без электроснабжения уже к шести часам утра оставались около 5300 бытовых потребителей в 104 населенных пунктах.

В правительстве Тверской области рассказали, что в регионе развернут межведомственный штаб по контролю за обстановкой, ведутся аварийно-восстановительные работы. В область направлена усиленная группировка сил и средств из 121 бригады и более 250 единиц техники из филиалов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".