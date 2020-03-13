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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергунина: За три месяца на катке ВДНХ провели более 100 шоу и праздников

Текст: Любовь Проценко

Подводя итоги зимнего сезона, заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за три месяца на ВДНХ прошло свыше 100 мероприятий: спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов.

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- Несмотря на непривычно теплую для нашего города зиму, каток посетили больше 500 тысяч человек, - рассказала заммэра. - Новинкой сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи.

На главном катке страны на ВДНХ весь сезон посетители катались на коньках от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие". Там работали пять входных павильонов с прокатом спортивного инвентаря и экспресс-павильон для гостей со своими коньками. Услугой аренды коньков воспользовались 187 215 посетителей.

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В разных мероприятиях, которые также проходили на этом катке, принимали участие звезды кино, театра, эстрады и спорта: Ингеборга Дапкунайте, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ternovoy, Родион Газманов, Анастасия Гребенкина, Наталья Забияко, Александр Эмберт и другие.

В декабре посетители катка отметили Всероссийский день хоккея, Международный день танго и поучаствовали в днях новогодних пожеланий. Каток стал одной из трех площадок, где на ВДНХ праздновали Новый год. Это событие собрало более 100 тысяч человек. В новогоднюю ночь был зафиксирован новый мировой рекорд: самое массовое гулянье на катке - в нем приняли участие 4457 человек.

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