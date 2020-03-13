Тверитянин ранил человека из самодельного револьвера

В Тверской области в суд направлено дело о покушении на убийство, совершенном с применением самодельного револьвера.

По информации регионального следственного управления СК РФ, 12 ноября 2019 года в городе Кимры 64-летний нетрезвый мужчина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" выстрелил в 18-летнего молодого человека из самодельного револьвера, который позже будет найден у него дома при обыске.

Парень получил сквозное ранение шеи, но сумел скрыться от нападавшего и вызвать скорую помощь.

Пенсионер был задержан. В дальнейшем ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия, покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений, а также угрозе убийством.

В СУ СКР пояснили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.