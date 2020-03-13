В центре России ожидаются 10 градусные морозы и метель

Под влиянием глубокого циклона, который будет перемещаться по северу европейской территории России, погода в центре резко испортится. Выходные ожидаются холодными.

По информации Гидрометцентра России, если еще сегодня в центре относительно тепло (до плюс 9 градусов), но ветрено, то днем в субботу, 14 марта, ожидается резкое понижение температуры воздуха - с плюс 7 градусов до минус 1 градуса. Ожидается снег с дождем, к вечеру образуется гололедица, местами сильная.

В воскресенье, 15 марта, прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью до минус 4-10 градусов, днем будет около нуля. Ветер будет усиливаться до 12-18 м/с, ожидается метель. В северной половине округа могут появиться сугробы высотой 3-10 см.

С понедельника погода начнет налаживаться. К 19 марта в Москве днем ожидается до плюс 10 градусов.