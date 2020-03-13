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13.03.2020 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве откроется более трех тысяч летних кафе

Текст: Ангелина Зеленькова

По всей Москве 1 апреля начнут работать летние веранды, а готовиться к сезону и монтировать затейливые конструкции рестораторы начнут уже с 15 марта. В этом году уютных кафешек на свежем воздухе станет еще больше - более трех тысяч во всех округах и даже в ТиНАО, где раньше их не было. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По его словам, количество сезонных кафе ежегодно растет. "В этом году запланировано к размещению более трех тысяч летних кафе, и этот перечень продолжает пополняться", - отметил он.

Теперь единые правила по размещению летних кафе распространяются и на территорию ТиНАО. "До 2020 года отсутствие единых правил вызывало определенные трудности и жалобы со стороны рестораторов в этом округе Москвы, - говорит Владимир Ефимов. - В декабре 2019 года были внесены поправки, и с этого года единый порядок размещения сезонных заведений действует на всей территории столицы, вне зависимости от административного округа".

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Обустраивать и монтировать кафе рестораторы смогут заблаговременно. Как и прежде, за две недели до начала сезона они проверяют прочность конструкций, добавляют что-то новое в интерьер своих веранд и монтируют настилы. Правила размещения из года в год не меняются, что удобно для многих владельцев кафе и ресторанов. "Земельный участок под размещение веранды предоставляется на безвозмездной основе, нужно только обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в "Схему размещения", - напомнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Все согласования осуществляются в рамках госуслуги и не являются обременительными для рестораторов".

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