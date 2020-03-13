В Рязанской области школьники повредили более 10 могил

Разгром на кладбище в поселке Павелец Скопинского района учинили три девятилетних ученика местной школы.

Как сообщили в управлении МВД по Рязанской области, "школьники из хулиганских побуждений повредили 11 могильных крестов, одну ограду и две надгробные мемориальные плиты".

Об осквернении захоронений стало известно 10 марта, когда заявление об этом поступило в дежурную часть. Виновных разыскали полицейские из регионального центра противодействия экстремизму с коллегами из районного отдела МВД России.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с учащимися и их родителями профилактическую беседу. Решается вопрос о постановке ребят на профилактический учет.

"Материал по данному факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Скопинского района, в компетенции которой - принятие мер административного воздействия к родителям. Также решается вопрос о возмещении материального ущерба потерпевшим", - добавили в полиции.