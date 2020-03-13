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13.03.2020 08:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В отдаленном камчатском поселке появилась первая муниципальная АЗС

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке, в отдаленном северном поселке Палана, появилась автозаправочная станция. Она стала первой муниципальной АЗС в Корякском округе. На ее строительство, закупку оборудования и бензина краевой бюджет выделил 40 миллионов рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Стоимость топлива в регионе в прошлом году поднималась восемь раз, в этом - уже дважды. Сейчас цена одного литра бензина марки АИ-92 в северных поселках Камчатки достигает 80 рублей. Благодаря появлению заправки жителям Паланы больше не придется ездить за десятки километров, чтобы заправить машину, будет также сдерживаться рост цен.

- На протяжении нескольких лет нам поступали жалобы от жителей на стоимость топлива и отсутствие возможности его приобрести. Учитывая просьбу муниципалитета, мы приняли решение о создании современного автозаправочного комплекса, - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Владимира Илюхина.

Вскоре будет завершен завоз зимнего топлива и начнется поставка летнего. Тарифы будут находиться под контролем местной администрации.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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