В отдаленном камчатском поселке появилась первая муниципальная АЗС

На Камчатке, в отдаленном северном поселке Палана, появилась автозаправочная станция. Она стала первой муниципальной АЗС в Корякском округе. На ее строительство, закупку оборудования и бензина краевой бюджет выделил 40 миллионов рублей.

Стоимость топлива в регионе в прошлом году поднималась восемь раз, в этом - уже дважды. Сейчас цена одного литра бензина марки АИ-92 в северных поселках Камчатки достигает 80 рублей. Благодаря появлению заправки жителям Паланы больше не придется ездить за десятки километров, чтобы заправить машину, будет также сдерживаться рост цен.

- На протяжении нескольких лет нам поступали жалобы от жителей на стоимость топлива и отсутствие возможности его приобрести. Учитывая просьбу муниципалитета, мы приняли решение о создании современного автозаправочного комплекса, - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Владимира Илюхина.

Вскоре будет завершен завоз зимнего топлива и начнется поставка летнего. Тарифы будут находиться под контролем местной администрации.