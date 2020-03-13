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В рамках благотворительной программы "Уралхим" - образование и наука" пермский завод холдинга наградил премиями победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии - ученика 11-го класса пермского лицея № 2 Никиту Андреевского, а также подготовившего его учителя Анастасию Кощееву.
Алексей Аверьянов (в центре) наградил одиннадцатиклассника Никиту Андреевского и его учителя Анастасию Кощееву. Фото: ПМУ Алексей Аверьянов (в центре) наградил одиннадцатиклассника Никиту Андреевского и его учителя Анастасию Кощееву. Фото: ПМУ
Алексей Аверьянов (в центре) наградил одиннадцатиклассника Никиту Андреевского и его учителя Анастасию Кощееву. Фото: ПМУ

Награждение прошло в Органном зале филармонии в рамках краевого форума "Будущее России", где ежегодно чествуют одаренных детей со всего Пермского края. Директор пермского завода холдинга "Уралхим" Алексей Аверьянов вручил по 50 тысяч рублей Никите Андреевскому и его педагогу.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Химия - опорная отрасль для экономики Прикамья. Цель компании "Уралхим" - не только наградить школьника и его педагога за высокие достижения, но и подчеркнуть, что качественное преподавание и изучение химии - это залог будущего успешного развития химических предприятий региона и России в целом.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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