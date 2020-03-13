В Березниках Пермского края освоили новый метод лечения рака

В операционной краевой больницы им. Е.А. Вагнера рентгенохирург Алексей Сергеев впервые применил новый метод лечения пациентов с диагнозом онкология - селективную химиотерапию.

Всего через один прокол, прямо к метастазам был подведен катетер, по которому в течение 48 часов поступал химиопрепарат. Благодаря этой методике он доставляется по короткому пути - непосредственно к опухоли.

По словам главного врача краевой больницы им. Е.А. Вагнера Романа Конева, преимущества селективной эндоваскулярной химиотерапии очевидны: она позволяет значительно уменьшить дозы химиопрепаратов и снизить побочные эффекты.

- Процедуру, которую начали проводить специалисты нашей больницы - это большой шаг в лечении пациентов с диагнозом рак. Она дает новую надежду больным и их родственникам на выздоровление, - подчеркнул он.

Пока такой метод применяется в городской клинической больнице №4 в Перми. Однако если в краевой столице выявление онкозаболевания, исследование, операция и само лечение проходят в разных организациях, то в больнице им. Е.А. Вагнера это полный цикл. Освоение новых перспективных методов стало возможным благодаря совместным усилиям двух служб - многопрофильной онкологической и современной ангиографической. Постепенно, применение эндоваскулярных методов лечения опухолей позволят в будущем внедрить их в практику лечения онкологических больных.

Напомним, ранее в Березниках освоили еще одну новую методику лечения тяжелых онкопациентов. Это стало возможно благодаря приобретению нового аппарата для гипертермической перфузии Performer HT. Благодаря ему ряд противоопухолевых препаратов (химиотерапия) лучше проникают в пораженные органы, ткани и клетки и оказывают более эффективное лечение.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач для правительства Пермского края, в том числе и в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России. Так, в течение прошлого года в Прикамье в рамках нацпроекта было открыто 235 кабинетов раннего выявления заболеваний, пять из которых на базе краевой больницы им. Е.А. Вагнера.