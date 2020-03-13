АО "Труд" участвует в национальной программе по повышению производительности труда

АО "Труд", наряду с пятью предприятиями региона, участвует в первой волне национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Иркутской области. Компания подписала соглашения с Федеральным центром компетенций, отвечающим за реализацию нацпроекта, и региональным министерством экономического развития.

Сейчас реализуется первый, ознакомительный этап проекта. 12 сотрудников из Усольского и Иркутского филиалов, центральной производственной базы и центрального офиса АО "Труд" проходят обучение и знакомство с материалами о бережливом производстве и повышению производительности труда. В дальнейшем совместно с кураторами от Федерального центра компетенций будет организован анализ производственного процесса на примере Усольского филиала. В течение трех месяцев рабочая группа будет собирать информацию и разрабатывать план повышения производительности.

- По итогам ближайшего полугодия мы получим опыт в оптимизации производства, ликвидации потерь и простоев, возникающих в ходе строительно-монтажных работ. А в дальнейшем будем транслировать этот опыт на другие филиалы компании. Для этого мы подготовим двух внутренних тренеров, отвечающих за реализацию этого проекта внутри АО "Труд", - сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Труд" Фиргат Сырлыбаев.

Благодаря участию в программе компания получит возможность обучения и повышения квалификации персонала. Также участникам нацпроекта предлагается дополнительное финансирование на реализацию проекта от Фонда развития промышленности, который курирует министерство финансов РФ - до 300 миллионов под один процент на пять лет, что поспособствует существенной экономии средств.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Труд"